Vali Tekbıyıkoğlu, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan polisin ailesini ziyaret etti

Vali Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve beraberindekilerin şehit Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Baba Yorulmaz, "15 Temmuz darbe girişimi cuma günü oldu. Oğlum 15 Temmuz 1988 yılında cuma günü doğdu. Yine cuma günü şehit oldu. Sabah 11.45'de doğdu, akşam 11.45'de şehit oldu. Artık doğumu mu şehadeti mi ne diyeceğimi bilemiyorum. En güzel şekilde bilen Allah'tır." ifadesini kullandı.

Gazi İbrahim Yılmaz ve ailesine de ziyarette bulunan Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni ziyaret etti.