İstanbul'dan gelen doğaseverler Van Gölü sahilinde çöp topladı

Van'da düzenlenecek "1. Van Denizi Yüzme Festivali"ne katılmak üzere İstanbul'dan Bitlis'e gelen 20 kişilik grubun katılımıyla Van Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlendi. Doğaseverler Tatvan ilçesi sahilinde çöp topladı.

Derneğin genel sekreteri Maşallah Özel, İstanbul'dan gelen misafirlerle Tatvan sahilinde bir farkındalığa bir imza attıklarını söyledi.

Misafirlerine teşekkür eden Özel, "Amacımız aslında çöp toplamak değil, farkındalık oluşturmaktır. Halka, insanlara 'lütfen etrafımızı, çevremizi, gölümüzü kirletmeyelim çünkü, en iyi temizlik kirletmemekten başlıyor.' demek istiyoruz. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Sahra Seven de amaçlarının çevre temizliğine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza güzel ve sağlıklı bir gelecek hazırlamak, bu bilinci yaşatmak için buraya geldik. Buradaki ekibe katılarak, göl kıyısında küçük bir mıntıka temizliği yaptık. İnşallah istediğimiz farkındalığı oluşturabiliriz." diye konuştu.

Doğaseverler, etkinliğin ardından Bitlis ve ilçelerindeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerleri gezdi.