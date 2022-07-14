Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı
Aksaray'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Temmuz 2022 20:07
Gözaltına alınan şüpheli M.A.B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Serdar B. ve Arif B'nin taburcu edildiği öğrenildi.
Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açması sonucu Serdar B. (48) ve Arif B. (42) yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız