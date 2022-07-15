Emlak sitelerinde kapora tuzağı

Son dönemde internet sitelerini mesken tutan dolandırıcılar, yeni yöntemlerle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Dolandırıcılar, bu kez de 'uygun kiralık daire' ilanları ile vatandaşın 3 kuruşuna göz dikti. Konut kiralarındaki artışı fırsat bilenler, kaporayı aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Kullanıcılar, durumu fark ettiğinde ise çok geç kalmış oluyor. Dolandırıcıların kullandıkları yeni yöntem şu şekilde işliyor. Buna göre, dolandırıcılar emlakçı veya ev sahibi kimliği ile internet sitelerine 'uygun kiralık ev' ilanları koyuluyor.

OPSİYON ÜCRETİ GÖNDERİN

Sahte ilanı görenler, daire için dolandırıcılarla telefonla irtibata geçiyor. Vatandaşın 'daire hangi sokakta, fotoğraflardaki gibi mi, konumu ve adresi nerede, çevreye bakalım, nasıl bir yer, aileye uygun mu" sorularıyla karşılaşan sahtekarlar, "Detaylı bilgi veremem. Eğer daireyi görmek istiyorsanız opsiyonlama ücreti yani kapora göndermeniz gerekiyor. 3 bin lirayı gönderin adresi atayım" cevabını veriyor. Bunun üzerine uygun kiralık daireyi tutmak isteyenler, dolandırıcıların verdiği IBAN'a istenilen ücreti gönderiyor.

SAVCILIĞA KOŞUYORLAR

Kapora gönderen kişiler, evin adres bilgileri gelmeyince tekrar ilanı verene ulaşmaya çalışıyor. Ancak kaporayı alan fırsatçılar, telefonlarını kapatarak sırra kadem basıyor. Dolandırıcıların bu yöntemle yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ifade edildi. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar da soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulunuyorlar.

Sitelerden ilginç savunma

Vatandaşların "Sitenizde dolandırıcılar var, insanları mağdur ediyor. Bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu" sorularına, internet sitelerinden ilginç cevaplar geliyor. İşte o ilginç örneklerden birisi: "Sitemiz sadece ilan hizmeti vermekte olup, ilan sahibi taşınmazların, alım satım veya kiralama aracısı değildir. Konu ile ilgili sitemizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu ve benzeri durumlar için ilanı tıkladıktan sonra siz müşterilerimizin güvenliği için uyarı mesajlarımız sitemizde mevcuttur. Yasal haklarınızı kullanmak için yetkililere başvurmanızı öneririz."

Platformlar vatandaşın güvenliğini sağlamalı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, dolandırıcılığa aracılık eden internet sitelerinin vatandaşın güvenliğinin sağlaması gerektiğini söyledi. Koçal, "Adres, tapu gibi bilgileri net olmalı ve kimlik bilgilerinin site tarafından doğrulanması gerekiyor. Çünkü vatandaş bu sitelerin ismine, prestijine güvenip ona göre hareket ediyor, ilan veriyor, ev kiralıyor" dedi. Devletin bu konuda yeni bir sistem getirmesini isteyen Koçal, "Bilgilerin doğrulatılması ve denetim şart" diye konuştu.