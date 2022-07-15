Karabük'te devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 08:55
Kuzyaka köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan Feride Aydemir (47) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Cevdet Kalay (48) ve Melik Aydemir (16) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kalay ev Feride Aydemir'in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız