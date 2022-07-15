Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 08:30
Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Mehmet Akif Öveç idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun yönetimindeki otomobil, Maraşlı Mahallesi Kızıldağ Yolu'nda çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücüler Öveç ve Coşkun'un hayatını kaybettiği tespit etti.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücülerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız