Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Batman'da sıra beklemeden muayene odasına girmek isteyen hasta yakınları, kendilerini uyaran sağlık çalışanlarına saldırdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Temmuz 2022 09:51
Batman'ın Beşiri ilçesinde hastanenin acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.
Olay, Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi.
Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin dışarı çıkardığı hasta yakınları kapıyı tekmelemeye devam etti.
Hastane çalışanları kapıya yaslanarak saldırganların içeri girmelerine engel oldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikayetçi oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız