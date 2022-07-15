Mehmet Ceyhan: Gerçek vaka sayısı açıklananın 40 katı 6'ıncı dalgadayız!

Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı haftalık Covid-19 verilerine göre, 4-13 Temmuz haftası 117 bin 95 kişi koronavirüse yakalandı. Geçen haftaya göre, vaka sayısı yaklaşık 60 bin arttı. Bir hafta içerisinde koronavirüs nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 olarak açıklandı. Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 88 oldu.

TTB verileri yalanlamıştı

Ancak Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) aile hekimleriyle yaptığı ankete göre vaka sayılarının, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan en az iki kat fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: En az 40 katı

Tartışmalara neden olan vaka sayılarına ilişkin son değerlendirme Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. "Biz maalesef 5 dalga yaşadık 5 dalgada da vakalar azalırken 'salgın bitti' diye sevinip bütün önlemleri kaldırdık. Sonunda bir sonraki dalgaya yakalandık. Şu anda da 6. dalgada vaka sayılarının arttığı dönemdeyiz" diye konuşan Ceyhan, vakaların Bakanlık verilerinden en az 40 kat fazla olduğunu vurguladı.

Halk TV'de konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tabipler Birliği'nin yaptığı çalışma eksik bir çalışma. Çünkü aile hekimlerine sormuşlar. Vaka sayısı iki katı falan değil, vaka sayısı en az 40 katı. Çünkü bizden daha düzgün ve çok daha fazla test yapan ülkelerde bile yirmi de birini bulabiliyoruz diyor. Aile hekimleri üzerinde yapılan çalışmada belirtisi az olduğu için test kriterlerine uymadığı için test yapılmayan hastalardan bahsetmiyor. Onlar bizm pozitif bulduğumuz bakanlığın sayı olarak eksik açıkladığı rakamlardan bahsediyor" dedi.

Günlük vaka sayımız en yüksek noktada

Günlük vaka sayımız salgının başından beri en yüksek noktada diyen Ceyahan, "Bütün o dalgaları düşünürseniz en yüksek dalgayı yaşıyoruz. Bu mutasyonların bitmesini beklememek lazım. Ancak virüsün bulaşmasına neden olacak mutasyonlar olmazsa bitebilir. Şu anda 100'e kadar virüs rapor edildi. Bunların 40 tanesi artık önemi kalmadı diye takipten çıkarıldı. Şu anda hala takip edilen ama halkın bilmediği potansiyel bir dalga oluşturma olasılığı olan yeni varyanlar var. Örneğin, BA.2.75 dediğimiz bir varyant bir kıpırdanmaya neden oluyor. Bu da yayılırsa 7. dalga olacak. Bazen sonbaharda artacak deniyor ama salgının zamanı olmaz" ifadelerini kullandı.