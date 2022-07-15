Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti
Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 14:50
Devrani D. (43) idaresindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, merkeze bağlı Kömürcü köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Sevcan (45) ve oğlu Hüseyin D. (5), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız