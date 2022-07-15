Yunanistan'dan yeni provokasyon... YTB Başkan Yardımcısının cenazeye katılımı engellendi
Yunanistan yetkilileri Türkiye'den giden YTB Başkan Yardımcısını, İskece Müftüsünün cenazesine katılmasını engelleyerek istenmeyen adam ilan etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Temmuz 2022 15:07
Batı Trakya Türklerinin haklarının mücadelesinde önemli rol oynayan isimlerden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenaze törenine gitmek isteyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus'un Yunanistan tarafından istenmeyen kişi ilan edilip cenazeye katılması engellendi.
Daha önce de YTB Başkanı Abdullah Eren'e giriş yasağı konulmuştu.
Yurtdışındaki Türkler ve soydaşlarımız için birçok çalışma yapan YTB'nin özellikle Yunanistan tarafından engellenmesi Yunanistan'daki soydaşlarımıza karşı yapılan baskıyı tekrar gündeme getirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız