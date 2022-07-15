15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlenirken şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 17:10
FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.
Girişimin altıncı yıldönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenleniyor.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında dua ediyor.
Ziyaretçiler, Halisdemir'in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Anıtı da ziyaretçi akınına uğradı.
Ankara'dan Şanlıurfa'ya Ordu'dan Adana'ya binlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak için alanları doldurdu.
81 ilde şehitlerimiz için anma töreni düzenlendiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız