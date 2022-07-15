Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
9 günlük bayram tatilini memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.
Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi.
Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı.
Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu
Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.
Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.
Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.
İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız