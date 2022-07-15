Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçtiğimiz günlerde sosyal medya KYK faizleri ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

KYK çalışması: Gençlerimizi faize kurban etmeyiz

Erdoğan: Hayat pahalılığı olarak elbette sıkıntılar yaşıyor. Ama hiçbir sorunumuz kalıcı değildir. Bay Kemal, KYK ile ilgili açıklama yaptı. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta daha ileri gidiyoruz, enflasyona da kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz.