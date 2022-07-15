Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Eklenme : 15 Temmuz 2022 20:15
Yaşar H. idaresindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde, Nihat S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emre S, Tuna S, Cafer U, Alaattin K. ve Zeki B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız