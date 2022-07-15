Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'nün şer yuvalarından binlerce öğrenciyi kurtardı

FETÖ yüz binlerce öğrenciyi eğitim yalanı ile kandırdı. Avrupa, ABD, Afrika, Asya ve Balkanlar'da eğitim kisvesi altında şer yuvaları kurdu.

Türkiye ise FETÖ'nün bu planına karşı Maarif Vakfını devreye soktu. Etkin şekilde sürdürülen mücadele başarılı sonuçlar verdi.

Okullar FETÖ'den temizlendi

Maarif Vakfı, onlarca ülkede binlerce genci örgütün elinden kurtardı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "FETÖ iltisaklı okullar konusunda Türkiye'nin uyarısı üzerine pek çok devlet aktif tedbirler aldı. Bunların içerisinde kapatanlar var, devletleştirenler var. Bir kısmı da doğrudan Türkiye Maarif Vakfı'na devretti" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 20 ülkenin FETÖ okullarını tamamen Türkiye'ye devrettiğini söyledi. Birçok ülke ile temasların sürdüğünü kaydetti.

49 ülkede 428 okul açıldı

Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı, halihazırda 49 ülkede 428 okul ve 50 bin öğrencisiyle uluslararası bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu 49 ülkenin 20'sindeki okullar FETÖ okulu olup da Maarif Vakfına devredilen okullar. 428 okulun da 234'ü FETÖ iltisaklı olup da bize devredilen okullar" sözleriyle örgütün elinden alınan okulları açıkladı.

Afrika ülkelerinden çoğunda Ankara'nın çağrısı hızlı karşılık buldu. Somali'de ilk mezunlar verildi. Balkanlarda yeni okullar hizmete girdi. Arnavutluk'ta bu başarı, bir üniversite açılarak taçlandırıldı. Avrupa ve ABD'de ise farklı bir strateji izlendi.

3 bin mezun Türkiye'de

Maarif Vakfı, Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrencilere de ışık tutuyor. Bu okullardan mezun olan 3 bin öğrenci öğrenimlerine Türkiye'de devam ediyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya çapında bir kurum olma yolunda ilerliyor. 2023 hedefi ise BM üyesi ülkelerin en az yarısında Türkiye Maarif Vakfı okulu açmak.

Kaynak: TRT Haber