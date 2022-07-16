Yunan 28 yıldır ormanlarımızı yakıyor

Yunanistan orman yangınlarını Türkiye'ye karşı silah olarak kullanıyor. Son 30 yılda üst düzey görevler üstlenmiş isimler, konunun defalarca MGK ve kritik bakanlar kurulu toplantılarında görüşüldüğünü belirtti. Orman yangınlarının iki ülke ilişkilerine paralel seyir arz ettiği özellikle vurgulanırken, Yunan sabotajları devlet raporlarında da ayrıntılı olarak yer alıyor.

Gazetemize konuşan eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, konunun çok hassas olduğunu birçok defa bakanlar kurulu ve MGK gündemine taşındığını söyledi. Gürel, "Yangınlara ilişkin eski Başbakanlık Müsteşarlarından (ANAP dönemi) Kutlu Savaş tarafından hazırlanan özel raporda 'Yunanistan'da eğitilerek ormanlarımızı yakmak üzere Ege ve Akdeniz Bölgelerine militan gönderildiği açık bir biçimde belirtilmekte. Aynı duruma ilişkin daha sonrasında da birçok raporun hazırlandığını kaydeden emekli güvenlik bürokratı, Yunanistan'ı bu konuda diplomatik ve siyasi anlamda defalarca köşeye sıkıştırdık. Hükümetler değişse de bu yöntemi sürdürüyorlar. Yunan devletinin bu konuda sicili son derece bozuk" dedi.

ÖZEL BİRİM KURDULAR

Yunanistan'ın orman sabotajları ile ilgili özel araştırmalar yapan emekli Albay İlhan Yılmaz Cömert de Yunanistan'ın 1994'dan bu yana Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerindeki yangınların çoğunda parmağı olduğunu söyledi. Cömert, "Yunan istihbarat kuruluşu Ethniki Ypiresia Pliroforion (EYP) ile Yunan Özel Kuvvetleri tarafından Atina'nın güneyinde kurulan Lavrion kampında PKK, DHKP-C militanlarına kundaklama-sabotaj alanında özel eğitim veriliyor. Bununla birlikte PKK ve benzer terörist yapılara tahsis edilen Nikolas, Dimitri Elen, Xanthi, Kinesa ve Dileysi gibi başka kamplarda var. Ancak Lavrion'un mahiyeti farklı. Yunanistan'ın tahsis ettiği bu kamplarda siyasi, ideolojik yoğunlaşma eğitimleri yanında militan düzeni savaş stratejileri, 7'li - 9'lu - 11'li bölgesel baskınlar, tabii şartlarda hayatta kalma, istihbarata karşı koyma gibi savaş talimleri yapılıyor. Eğitmenler de ağırlıklı olarak Yunan subaylardan oluşuyor. Lavrion ise el yapımı bomba, sabotaj, orman yakma, kundaklama, tedhiş gibi farklı alanlarda yapılan eğitimlerle öne çıkan bir terörist yetiştirme merkezi" diye konuştu. Yunanistan Özel Kuvvetlerinin orman yangını, kundaklama ve sabotaj konusunda kurduğu özel birim elemanlarının yetkinlik ispatı Türkiye'de bir eylem gerçekleştirmek olarak belirlendi. Ya stratejik bir kuruma ilişkin saha faaliyeti veya ülkenin herhangi bir tarafında orman yakarak eğitimi tamamlama üzerine kurulu bir sistem bu. Türkiye'ye turist, kursiyer, tüccar vesair görünümü altında sızıyorlar.

TURİZMDEN BAĞIMSIZ DEĞİL

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu Cömert'e göre temel motivasyon Türkiye'ye ticari zarar vermek olan orman yakma eylemlerinin arka planında turizm sezonuna yönelik hesaplar var. Cömert "Tur şirketlerinin Türkiye seçeneğini öncelemesi sebebiyle sahada, doğrudan görev verilen ajanlar, bizatihi sabotaj yanında Yunan istihbaratı tarafından yönlendirilen 'ateşin çocukları' ve diğer hücre yapılanmaları harekete geçirdi. Siyasi gerilime paralel olarak turizm sezonunu baltalamak istiyorlar. Aynı anda birçok noktada çıkan bu yangınlar kesinlikle rastgele değil" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Pekin de askeri istihbarat düzeyinde Yunanistan'ın bu yönde bir yöntem takip ettiğini doğruladı, Pekin "Atina yönetimi, Türkiye'nin milli güvenliği kadar turizm potansiyeline de zarar verme amacı güden eylemlerin içerisinde yer alıyor" ifadesini kullandı.

YILMAZ BİLGEN