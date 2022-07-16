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Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 13:30
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Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul demir yolu seyahatinin, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını bildirdi.

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milli iradeye kasteden, darbe yapmak isteyen hainler olduğunu ancak milletin dik duruşu sayesinde bir destan yazıldığını söyledi.

Darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmetle andığını belirten Karaismailoğlu, "15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan, hain mermilere göğsünü gerip gazilik mertebesine erişen kardeşlerimizi de saygı ve hürmetle anıyoruz. İradesine ve geleceğine sahip çıkan, devletinin, milletinin yanında olarak hainlere boyun eğmeyen, yarınlarımızın özgürlüğünü muhafaza ederken bizlerle omuz omuza duran bu aziz halkımız hizmetin, yatırımın en iyisini, geleceğin en aydınlığını hak etmektedir. Biz de sorumluluk alanımız olan ulaşım ve iletişim hizmetlerinde canla başla çalışmaktayız. Milletimize en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demiyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını dile getirdi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamlayıp hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyini ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik. 100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 664 kilometreye çıkardık. 1440 kilometre hızlı tren hattı yaptık, toplam demir yolu ağını 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde, 400 kilometrelik Ankara-Sivas, 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, 142 kilometrelik Ankara-Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray-Niğde-Mersin ve 201 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

- "24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda"

Karaismailoğlu, 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünü gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Projesi'nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile 155 menfez imalatı yapılacaktır."

Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti.

Hızlı trenin Bursa'nın batısında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından da geçeceğini anlatan Karaismalioğlu, şunları kaydetti:

"12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince, çalışmalarımızın meyvelerini toplamak da nasip oluyor. O tünellerden biri olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T04 tünelimizde bugün ışığı göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin, 5 aylık süre zarfında 3,2 kilometresini tamamlamış olduk. T04 Tünelimizin kazı çalışmalarında 612 bin metreküplük toprak hareketi gerçekleştirdik, 140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içinde peş peşe tamamlayacağız. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken, üstyapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içinde bitireceğiz. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında bölgemiz ve ülkemiz içinrefah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak."

KAPAT [X]

Bakan Karaismalioğlu, Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatında gelinen noktayla ilgili de bilgi verdi.

Mevcut durumda işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattının, uzatma çalışmasıyla Mudanya Bulvarı'nı katederek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımız 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metro hattının entegre edilmesiyle, Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunmuş olacağız. Projemizde, kazı çalışmasında yüzde 19, beton dökümünde yüzde 21 ve fore kazık imalatında yüzde 30 seviyelerine geldik." dedi.

(Sürecek)

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