Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 14:30
İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız