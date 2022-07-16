10 araç sahibinden 9'u ayağını gazdan çekti!

Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası
Eğitimciyi tehdit ettiği iddia edilen hakime tazminat cezası
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
O ilde 2 doktor hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı
O ilde 2 doktor hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı
Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı
'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak
Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki YHT hizmeti kesintisiz olacak
İsveç Yargıtay'ına göre Bylock ve FETÖ'ye sempati duymak suç değil!
İsveç Yargıtay'ına göre Bylock ve FETÖ'ye sempati duymak suç değil!
'Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü'
'Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü'
KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
15 Temmuz gazisi Tümgeneral katıldığı etkinlikte hüngür hüngür ağladı
15 Temmuz gazisi Tümgeneral katıldığı etkinlikte hüngür hüngür ağladı
Sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık
Soylu: Bugüne kadar 334 bin 378 FETÖ'cüye gözaltı yaptık
EYT için geri sayım başladı: Beş model masada
EYT için geri sayım başladı: Beş model masada
Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü
Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü
Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
15 Temmuz'un yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabrine akın
Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Yaralanan skuter sürücüsü hemşire taburcu edildi
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 957 lira seviyesinden işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,49 seviyesinden işlem görüyor
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Emlak sitelerinde kapora tuzağı
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
Türkiye yatırımlarla bu kışı rahat atlatacak
KYK kredilerine iki formül
KYK kredilerine iki formül
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

10 araç sahibinden 9'u ayağını gazdan çekti!

Akaryakıt fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 120'nin üzerinde artması, araç kullanımında büyük düşüşlere yol açtı. Ipsos'un araştırmasında araçla işe, alışverişe ve gezmeye gitme davranışları mercek altına alındı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 16 Temmuz 2022 15:05
Yazdır
10 araç sahibinden 9'u ayağını gazdan çekti!

18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile yapılan araştırma, her 10 araç sahibinden 9'unun kontak çevirmeye korktuğunu ve araçlarını önceki dönemlere göre daha az kullandığını ortaya çıkardı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasında toplumda araç sahibi olan bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra kullanma eğilimleri incelendi. Geçmişe nazaran bugünkü kullanma durumları, araçları ile işe gitme, alışverişe gitme veya hafta sonu gezmeye gitme davranışları, yapılan araştırmada mercek altına alındı. Bu konularda tasarruf yöntemleri neler, akaryakıt alımlarına nasıl yansıyor, araç sahipleri, aracını satmayı düşünenler, satıp yenisini almayı düşünenler, bireylerin tüm bu konularda nasıl bir fikre sahip oldukları hususlarında ifade, tutum ve davranışları incelendi. 18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile yapılan araştırma şu sonuçları ortaya çıkardı:

Her zamanki gibi araç kullananlar sadece %8

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahiplerinin araçlarını daha az kullanma eğiliminde olduğu izleniyor. Bugün araç sahiplerinin %91'i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı %8'de kaldı. Araç sahiplerinin %87'si daha önce istediği vakit aracını kullandığını ama şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığını belirtiyor. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı %76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı ise %69 oldu.

Çalışanlar otomobil yerine toplu taşımaya yöneldi

Araç sahibi çalışanların %71'i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı. Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor. Araç sahipleri araçlarını daha az kullanmanın yanı sıra akaryakıt alımında da daha dikkatli davranıyor. Her 100 araç sahibinden 9'u eskisine göre daha az miktarda benzin alıyor. Araç sahiplerinin %51'i daha önce araçlarının deposunu tam doldururken bugün gerektiği kadar aldığını, %39'u hiçbir zaman deposunu tam doldurmadığını ama şimdi eskisine göre daha az akaryakıt aldığını söylüyor.

Araç sahiplerinin %60'ı aracını satmayı düşünmezken, %12'si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin %28'i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor.

Ulaştırma grubunda 12 aylık enflasyon yüzde 123'ü aştı Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulaştırma harcama grubu için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon %123.4. Ve bu harcama kategorisi enflasyonun en doludizgin ilerlediği kategori. Hiç kuşkusuz bunun altında yatan önemli nedenlerden biri akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu arada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın nakliye maliyetlerini de yükselterek diğer kategorileri de olumsuz etkilediğini söylemek gerekli. Ancak elbette ulaştırma harcamaları doğrudan etkileniyor. Bu durumun araç sahiplerine nasıl yansıdığına bakmaya çalıştık. Artan akaryakıt fiyatları nedeni ile araç sahiplerinin yarısı eskiden yakıt alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtiyorlar. Karşılaşılan yeni fiyat seviyesi her on araç sahibinden dokuzunun aracını daha az kullanmasına yol açmış.

Özellikle elzem olmayan nedenler ile araç kullanımı düşmüş, mesela her dört araç sahibinden üçü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor, yine her 10 araç sahibinden yedisi artık alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor. On araç sahibinden dokuzu, aracını eskiden her istediğinde kullandığını ancak artık gerekli olmadıkça kullanmadığını belirtiyor.

Yakın oturan arkadaşlar yakıt harcamasını paylaşıyor İşe gitmek için araç kullananların sayısında azalma olduğunu kaydeden Gedik, şöyle devam etti: "Her 10 araç sahibinden yedisi eskiden işe araç ile giderken artık bundan vazgeçtiğini belirtiyor. Bu duruma bir çare olarak yakın oturan iş arkadaşlarının araçlarını işe gidiş geliş için ortak kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Araç sahiplerinin yarısından fazlası bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını ifade ediyorlar. Araç kullanım şeklindeki bu değişimler, önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil piyasasında önemli bir hareketlilik yaratabilir, çünkü her 10 araç sahibinden üçü aracını yerine yenisini almamak üzere satmayı düşündüğünü belirtiyor. Ukrayna- Rusya savaşının da körüklediği küresel petrol fiyatları problemini de değerlendirdiğimizde ulaştırma maliyetleri açısından zor günlerin devam edeceğini tahmin edebiliriz."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna Bakan Kasapoğlu cevap verdi: Gerekeni yapacağız
'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna Bakan Kasapoğlu cevap verdi: Gerekeni yapacağız
Londra merkezli forex vurgunu
Londra merkezli forex vurgunu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü
Hem kıtlık var, hem de israfta rekor
Hem kıtlık var, hem de israfta rekor

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde olan KYK faizleri hakkında 'Gençlerimizi faize kurban etmeyiz' açıklamasında bulundu
Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Ağlayarak vasiyetini açıkladı!

Ağlayarak vasiyetini açıkladı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Çeşme'de sahne aldığı sırada vasiyetini ağlayarak açıkladı.