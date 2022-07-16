Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberime göre;

Trakya'da ayçiçeği tarlaları deyim yerindeyse tırtıl istilası altında. Bazı alanlarda mısırda da görülen çayır tırtılı ürüne büyük zarar veriyor. Çiftçi ayçiçeğinde rekor üretim beklerken tarlalarda görülen çayır tırtılı moralleri bozdu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı çiftçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili birimleri alarma geçirdi.

Çayır tırtılı ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar veriyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden oluyor. Daha önce 2012 yılında ayçiçeğinde çayır tırtılı görülmüştü. Üreticiler o dönemde tırtılın daha az görüldüğünü, bu yıl ise çok daha yaygın olduğunu ifade ediyor.

Bakanlık 7 il valiliğine genelge gönderdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 13 Temmuz 2022'de "Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı(Loxostege Sticticalis) Mücadelesi Hakkında" başlığı ile 7 il valiliğine genelge göndererek çayır tırtılı ile mücadelede İnsansız Hava Araçlarının(İHA), zirai drone kullanılmasına izin verildiğini bildirdi.

Bakan adına Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram tarafından gönderilen genelgede şöyle deniliyor:

"Son zamanlarda Trakya bölgesi ve civarında ayçiçeği ve mısır tarlalarında görülen çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) zararlısına karşı, zirai mücadele teknik talimatlarında kullanılacak alet ve makineler bölümünde belirtilen "Hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü veya sırt atomizörünün" yanında İHA Sistemlerinin de, "İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda kullandırılmasına, Genel Müdürlük Makamının 13.07.2022 tarih ve 6292361 sayılı olurları ile izin verilmiştir.

Bilgilerinizi, Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı (Loxostege sticticalis) zararlısına karşı ilinizde yapılacak olan BKÜ uygulamalarında söz konusu Yönerge hükümleri doğrultusunda İHA Sistemlerinin kullanılmasına izin verilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Bu genelge, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ Valiliği'ne gönderildi.

Tarım İl Müdürlükleri alarmda

Kurban Bayramı öncesinde görülen çayır tırtılı ile ilgili Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale Tarım İl Müdürlükleri adeta alarma geçti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada İpsala, Meriç, Keşan, Uzunköprü ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı popülasyonunun arttığına dikkat çekerek üreticilerini uyardı. Çiftçilere tarlalarında çayır tırtılı bulunması halinde ilaçlı mücadele yapılmaları gerektiğini bildirildi.

Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: "İlimizin özellikle güney kesimindeki ilçelerinde (İpsala, Meriç, Keşan, Uzunköprü) ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edilmiş olup, zararlı ile ilaçlı mücadele yapılabilmektedir. İlaçlı mücadele konusunda İl ve İlçe Müdürlüklerimizce gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Ayçiçeği ekili bölgelerimizde teknik personellerimizce kontrollerimiz devam etmekte olup, üreticilerimizin de kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir."

Zaman kaybetmeden mücadele edilmeli

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ayçiçeği tarlalarında yaptığı incelemelerde, üreticilerle, ziraat odası başkanları ile görüşmelerinde konunun önemine dikkat çekti. Bayazıt açıklamalarında: "Yapılan incelemeler neticesinde, zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden, kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları (dron) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir." bilgisini verdi.

Arılara zarar verilmemeli

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çayır tırtılı ile ilaçlı mücadele yaparken, arıcıların uyarılarak bilgi verilmesi ve ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması gerektiği uyarısında da bulundu.

İstanbul Çatalca'da da tırtıl görüldü

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, özellikle Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde yoğun olmak üzere yağlık ayçiçeği ekiliş alanlarında Temmuz başında gözlemlenen yoğun kelebek çıkışının ardından çayır tırtılı istilası ve zararı yaşandığının tespit edildiği bilgisini paylaştı. İl Müdürlüğünün internet sayfasında şu bilgiye yer verildi: " İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerinin çiftçilerimizle birlikte eş zamanlı olarak traktörler ve yer aletleri ile devam ettiği zirai mücadele çalışmalarına zirai drone da dahil edilerek ilaçlama etkinliği arttırıldı."

Çanakkale'de 4 ilçede risk var

"Çayır Tırtılı zararlısına karşı dikkatli olalım" uyarısında bulunan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 ilçede çayır tırtılı tespit edildiğini bildirdi. İl Müdürlüğünün internet sayfasında konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Son zamanlarda Trakya Bölgesindeki illerimizde ayçiçeği ve diğer tarım alanlarında görülen ayçiçeğinin önemli zararlısı Çayır Tırtılı (Loxostege sticticalis (L.)); İlimizde de Gelibolu, Eceabat başta olmak üzere, Biga, Yenice ilçemizde de tespit edilmiştir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teknik ekipleri tarafından ayçiçeği ekili bulunan alanlarda gerekli inceleme ve tespit çalışmaları yapılarak; zararlının yoğunluğunu ve mücadelesi konusunda üreticilerimizin bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yapılan tespit ve inceleme sonucunda yaptığımız değerlendirme neticesinde; zararlının yaşam döngüsü de dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi adına çok büyük önem arz ettiği, bundan dolayı üreticilerimizin ayçiçeği ekili alanlarını sık sık kontrol etmeleri zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zamanda yer aletleri ve insansız hava araçları (drone) ile vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin başta ayçiçeği ekili olan tarlalarını her gün kontrol ederek, bir bitkide 3 ile 5 adet veya metrekarede 20 adet larva görüldüğünde ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle yabancı ot mücadelesi yapılmayan tarla sınırları ve konukçu yabancı ot (Sirken otu) bulunan tarla ve açık alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. (Bitki Koruma Ürünleri teknik talimatında deltamethrin 25 g./l. etken maddeli ilaçlar 25cc/100 lt su olarak tavsiye edilmektedir.)

Çayır Tırtılı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin Ayçiçeklerinin çiçek döneminde olması nedeni ile ilaçlama yapacakları bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmeleri ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapmaları büyük önem arz etmektedir."

Tekirdağ'da saha denetimleri ve ilaçlama sürüyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesinde ayçiçeği ekili alanlarda görülen çayır tırtılı zararlısı için incelemelerde bulundu. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: " İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimizce saha çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu zararlı ile mücadelede üreticilerimizin zarar görmemesi için üreticilerimize, ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yapmaları ve zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede yer aletleri ya da insansız hava araçları (drone) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı ile mücadele kontrollerine devam edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Çiftçiler ilgisizlikten şikayetçi

Çayır tırtılı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçiler ise ilgisizlikten şikayetçi. Tarım ve Orman Bakanlığının ve il müdürlüklerinin drone kullanımına izin verildiğini ancak drone bulamadıklarını belirten üreticiler: "Çiftçide drone yok. Kısa zamanda herkes tarlasını ilaçlamak istiyor ama hem drone yok. Hem de çok pahalı. Camilerden duyurular yapılıyor, ilaç kullanın, drone kullanın deniliyor. Bizim gücümüz drone almaya, ilaç almaya yetmiyor. Tırtıl çok yaygın. Bölgede afet yaşanıyor. Devlet bölgede etkin bir mücadele yaparsa ancak bu zararlıyla başa çıkabiliriz." görüşünü dile getiriyor.

Mısırda da görüldüğünü bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 il valiliğine gönderdiği genelgede çayır tırtılının ayçiçeği ve mısırda görüldüğü bilgisine yer verdi. Ancak daha çok ayçiçeğinde yoğun görüldüğü için şimdilik çalışmalar ve zirai mücadele ayçiçeğinde yoğunlaştırıldı. Mısır ile ilgili detaylı bir bilgi yok.