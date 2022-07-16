Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Milyonlarca emekli açıklanan enflasyon farkının ardından zamlı maaşlarının yatmasını bekliyor. Tüm kamu personeli 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı ancak emekli henüz zamlı maaşlarına ulaşamadı. Peki SSK ve Bağ-kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte detaylar...
Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı.
Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor.
Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35'lik zam uygulanacak. Emekli maaşlarına zam kararı sonrası gözler emekli aylıklarının yatırılacağı güne çevrildi. Zammın ardından maaşların yatacağı tarihler de belli oldu.
BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?
Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9,7,5 olanlar 25 Temmuz'da maaşlarını alacaklar.
SSK EMEKLİSİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacaklar.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız