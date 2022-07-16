İstanbul'da oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç zarar gördü
Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 18:05
Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı.
İlk belirlemelere göre aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 10'u aşkın araba yangında zarar gördü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız