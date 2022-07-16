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Apartman inşaatında göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti

Adana'da, bir apartman inşaatında boru döşemesi sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Temmuz 2022 21:20
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Apartman inşaatında göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi.

İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.

Diğer işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, iki işçiyi göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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