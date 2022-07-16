Güreşçi tartıştığı sürücüyü hastanelik etti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı 'bel kündesi' hareketi ile hastanelik etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 21:31
Değirmendere Mahallesi'nde, sürücüler M.A. ile Ü.Y arasında trafikte tartışma çıktı.
Araya girenlere karşın, yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada M.A., Ü.Y.'yi güreşçi hareketi olan "bel kündesi" yöntemiyle yere savurdu.
Ağır yaralanan Ü.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız