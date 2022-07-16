Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Temmuz 2022 21:39
Suriye uyruklu Mahmud Ş, yüzmek için Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş. suda kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri bölgeye sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız