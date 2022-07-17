Dış ticarette IBAN tuzağı! Hacker'ler şirketlerimizi soyuyor

Ticaret Bakanlığı, Portekiz'deki Türk ihracat ve ithalatçılarını dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcılık amacıyla şirketlerin e-Posta hesaplarına yapılan siber saldırılar sonucu Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) bilgilerinin değiştirildiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla Türk firmalarına ait ihracat ve ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Son 15 gün içinde benzer bir yöntemin izlendiği 5 ayrı dolandırıcılık vakası, Portekiz'deki Lizbon Ticaret Müşavirliğince de tespit edildi. Bu tespit üzerine Lizbon'daki yetkililer, Ticaret Bakanlığına bir yazı göndererek durumu bildirdi.

GÜVENLİK AÇIĞI BULUNUYOR

Türk firmaların e-Postalarına gelen IBAN numaralarını telefonla teyit etmediklerini, örneğin İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedeli Portekiz kodu taşıyan IBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildiklerini belirleyen Ticaret Bakanlığı da firmaları uyardı. Firmaların siber dolandırıcılık vakalarında varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikayet veya suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma işlemini bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği konusunda bilgi sahibi olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, yine firmaların IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde olmaması gerektiği, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı belirtildi.

FRANSA'DA DA YAŞANMIŞTI

Bunun yanı sıra banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği hatırlatılırken, müşavirliğin banka hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl mart ve temmuz aylarında da Fransa'da yaşanan farklı dolandırıcılık olaylarıyla ilgili olarak oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerine yazı göndererek firmaları uyarmıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ