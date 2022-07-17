Galatasaray Diagne için üstüne para verdi!

Dursun Özbek ikinci döneminde futbol takımını yeniden dizayn etmek için düğmeye basmıştı. Takımın ana omurgasını yenilemek isteyen Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Marcao'nun Sevilla'ya satışının ardından dün de Mbyae Diagne, Avusturya kampından ayrıldı. Kasımpaşa'dan bonuslarıyla birlikte 15 milyon avroyu bulan bedelle parçalı formayı giymeye başlayan Senegalli golcü, Karagümrük'e bedavaya gitti. Bir yılı daha olan oyuncunun bu sezonki 2,4 milyon avroluk tutarının yarsını da Aslan ödeyecek.

MORUTAN DA SİVAS'A

Bir diğer ayrılığın da eli kulağında. Fatih Terim döneminde 3 milyon 500 bin avroya alınan Morutan, Domenc Torrent'in gelişiyle çöküşe geçmişti. Sarı kırmızılılar tekrar form tutup, kendine güvenin yerine gelmesi için 23 yaşındaki yıldız adayını Sivasspor'a kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Anadolu ekibinde banko oynamasının dışında Avrupa kupalarında da süre alacak olmasından dolayı Cimbom, Sivas'ın isteğine sıcak bakıyor. Bu transferinde birkaç gün içinde olumlu olarak noktalanması bekleniyor.

YUNUS AKGÜN SEZONU AÇTI

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında galibiyetle tanıştı. Aslan Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yenerken öne çıkan isim geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün oldu. Yunus bir gol ve bir asistle maça damga vururken ilk maçına çıkan yeni transfer Sergio Oliveira da ara paslarıyla beğenildi. Mücadeleyi Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Futbol Direktörü Cenk Ergün de tribünden izledi. Aslan kamptaki son hazırlık maçını salı günü 19.00'da Çekya ekibi Pardubice ile yapacak.

YALIMCAN SARPYEL