Mithat Sancar'dan 'ittifak' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz

Sancar, HDP'nin Balgat'taki ek binasından düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, partilerinin 5. Olağan Kongresini 3 Temmuz'da yaptıklarını anımsatarak, bu kongrede yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını ilan ettiklerini söyledi.

Partilerinin Türkiye'nin çözüm partisi ve anahtar gücü olduğunu savunan Sancar, Türkiye'de bugün çoklu krizler yaşadığını ve bu krizlerin başında ekonominin geldiğini, bu durumdan en fazla yoksulların etkilendiğini söyledi.

Sorunlar ve krizlerden çıkışın yolunun büyük ve kapsamlı bir "demokrasi ittifakı"nın kurulmasından geçtiğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:

"Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz. İttifak sadece belirli partilerle sınırlı bir birliktelik değil. Kastettiğimiz demokrasi ittifakı; bu ülkede haksızlıklara, adaletsizliklere, zulme ve sömürüye karşı en geniş kesimleri bir araya getirmek. Demokrasi ittifakının hedefi budur. Seçimlerde, bu ittifakın gücünü sandıklara, parlamentoya ve ülkenin yönetimine yansıtmak da bizim boynumuzun borcudur."

Sancar'ın konuşmasının ardından HDP'nin Parti Meclisi toplantısına, basına kapalı devam edildi.