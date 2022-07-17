İstirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Temmuz 2022 14:41
Beydeğirmeni Mahallesi'ndek kafeye giden Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.Y. ile M.G (30) ve H.V. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında zanlılardan biri E.Y'ye tabancayla ateş edip kaçtı, diğeri de olayın ardından bölgeden uzaklaştı.
Bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan E.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlılar M.G. ve H.V'yi yakaladı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.
Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız