AFAD'dan Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimi için 'fırtına' uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.