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2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Temmuz 2022 07:03
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2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir..

Sonuçlar için tıklayın

YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz'da başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

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