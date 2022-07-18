Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Faili meçhul cinayet kalmadı

ÖSYM Başkanı: YKS'de 680 sorudan iptal edilen soru yok
ÖSYM Başkanı: YKS'de 680 sorudan iptal edilen soru yok
Eren Abluka-22 operasyonunda bir asker şehit oldu
Eren Abluka-22 operasyonunda bir asker şehit oldu
Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek
Siyasiler yazı tam kadro sahada geçirecek
Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Benzine indirim geliyor...
Benzine indirim geliyor...
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak
4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Hesaplara yatırılacak
2 Kurum toplamda 274 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 274 personel almak için ilana çıktı
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Kabine toplanıyor: Gündem KYK faizleri ve vaka artışları
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Derya Yanık: Hedefimiz sadece seçim kazanmak değil
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması
Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Manisa Soma'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' açıklaması
Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Aliağa'da sökülecek
Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Aliağa'da sökülecek
Komisyon, FETÖ'cü yaverlerin iade başvurularını karara bağladı
Komisyon, FETÖ'cü yaverlerin iade başvurularını karara bağladı
Belediye başkanı İstanbul'daki o araziler için uyardı: Paranızı çöpe atmayın
Belediye başkanı İstanbul'daki o araziler için uyardı: Paranızı çöpe atmayın
Bakan Nebati'den 'eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar' açıklaması
Bakan Nebati'den 'eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar' açıklaması
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü üst düzey yönetici çıktı
İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü üst düzey yönetici çıktı
ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım
ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
Dünyada eşi benzeri yok: 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Bakan Koca'dan doktorlara: Yılgın olmayın, yanımızda olun
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Gözler kabine toplantısında: KYK borcu faizleri silinecek mi?
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
Avrupa'da enerji krizi! Karneyle 'gaz' verilmesi tartışılıyor
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
AK Parti'den İstanbul çıkarması! 100 gün boyunca nabız tutulacak
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz!
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Faili meçhul cinayet kalmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 177 yaşındaki Türk Polis Teşkilatının şanlı tarihine bir başarı daha ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, 2021 yılında İstanbul'da 296, Ankara'da 92, İzmir'de 92, Adana'da 82, Gaziantep'te 54, Bursa'da 51, Diyarbakır'da 50 başta olmak üzere illerde meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatılarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı ve geriye faili meçhul cinayet bırakmamış oldu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Temmuz 2022 08:30
Yazdır
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Faili meçhul cinayet kalmadı

Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet olaylarında son teknoloji ve yöntemleri kullanırken delilden suçluya giderek önemli bir başarı yakaladı. İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin desteğiyle olay yerine girdiğinde; santim santim araştırarak, sonuca götürmeyecek dedikleri eşyayı bile alıp kullanıyor. Sadece parmak izinin peşinde olmuyorlar. Yüzlerce saatlik güvenlik kameralarını saniye saniye inceliyor, olay yerinde olmayacağını düşündükleri ayrıntıların bile delil olarak ele alıyorlar. Eşkal belirleme, tükürükten, saç telinden, ayakkabı izinden, minicik bir doku parçasından veriye ulaşma ile failler daha kısa sürede yakalanırken cinayete kurban giden kişinin ailesinin acısını bir nebze de olsun gidermiş oldular.

177 yaşındaki Türk Polis Teşkilatı, şanlı tarihine önemli bir başarıyı daha ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında İstanbul'da 296, Ankara'da 92, İzmir'de 92, Adana'da 82, Gaziantep'te 54, Bursa'da 51, Diyarbakır'da 50 başta olmak üzere illerde meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatılarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı ve geriye faili meçhul cinayet bırakmamış oldu. Ayrıca Merkez Asayiş Şube Müdürlüğünün talimatıyla oluşturulan özel ekipler, 143 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürü Fatih Sevgen, birimlerin elde ettiği başarıyı SABAH ile paylaştı. Sevgen, "81 İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamı aydınlattı. Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılarak kasten öldürme olayının tamamı çözülmüş oldu. Türkiye'de genelinde meydana gelen bin 487 cinayet olayında 3 bin 820 şüpheli yakalanırken bunlardan 2 bin 167'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda 473 tabanca, 176 tüfek, 401 kesici delici alet az sayıda da olsa keser, satır, şişe, demir-tahta sopa olmak üzere silah olarak kullanılan suç aletlerine el konuldu" dedi.

Soruşturmalarda görevli uzman personelin daha donanımlı ve verimli hale gelmesi için eğitimlerin aralıksız devam ettiğini aktaran Sevgen, cinayetlerin çözülmesi noktasında teknolojiyi de takip ettiklerini aktardı. Sevgen, "Hizmet içi eğitim ve yeni teknolojik gelişmeler hakkında personel ile alışverişte bulunuyoruz. Ayrıca soruşturmalarda kullanılan yüz tanıma programları ile cesetlerin kimliğini ya da şüphelilerin kimliklerini tespit ediyoruz. Asayiş Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıkları ile birlikte yeni teknoloji ile hazırlanan yazılım programları soruşturmalarda kullanılmak üzere personelin kullanımına sunduk. Cinayet Şube Müdürlüğü'nde çalışan uzaman personel iller de işlenen cinayetlerin takibini sürekli olarak yapıyor. Merkez Asayiş Şube Müdürü olarak 81 il Asayiş Şube Müdürleri ile önemli konularda görüş alışverişi yapıyoruz. Ayrıca destek istemeleri durumunda burada bulunan uzman ekip gönderilip cinayet olayının kısa sürede çözülmesine katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZEL EKİPLER 143 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi, balistik ve biyolojik bulgular entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte cinayet konuların aydınlatılması noktasında katkı sunduğunu ifade eden Sevgen, sözlerine şöyle devam etti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi entegrasyonu sayesinde birçok cinayetin aydınlatılmasında bizlere katkı sundu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Asayiş Daire Başkanlığı olarak 81 ilde Cinayet Büro Amirliği içerisinde özel ekip kurulması yönünde yazı gönderdik. Toplum hafızasında yer edilmiş faili meçhul cinayetler raftan tek tek indirildi. Özel ekibin başarısı burada bir kez daha ortaya çıktı ve son 4 yılda zaman aşımına uğramak üzere olan birçok dosya ele alındı. Sonuç olarak 143 faili meçhul olayı aydınlatıldı 509 şüpheli yakalandı. Bunlardan 258 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi."

ÖMER ÇETİN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İnternetten araç kiralamak isterken 9 bin TL dolandırıldı
İnternetten araç kiralamak isterken 9 bin TL dolandırıldı
Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti
Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı
Hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne küfretti, ortalık karıştı
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
Kapısına gelenleri kargocu zannediyordu! Vergi rekortmenine milyonluk tuzak
Emniyetten 'göletteki kazlar çalındı' iddiasına ilişkin açıklama
Emniyetten 'göletteki kazlar çalındı' iddiasına ilişkin açıklama
Bitlis'te 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Bitlis'te 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Bu Habere Tepkiniz

2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurlar da ek gösterge değişikliğinden yararlanırlar. Ancak, yüksek olan 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında yapılması gerekmektedir.
Günde 10 dakika ayırarak 300 dolar kazanın

Günde 10 dakika ayırarak 300 dolar kazanın

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Hükümetin geniş halk kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yol haritasında sıra sözleşmeli personele geliyor. Kamuda çalışan sözleşmelilerin, 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içinde kadroya alınması formülü üzerinde duruluyor. Yıl bitmeden EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK faiz açıklaması

Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde olan KYK faizleri hakkında 'Gençlerimizi faize kurban etmeyiz' açıklamasında bulundu
Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı istihdamı yaygınlaştırılıyor!
Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 13.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

Haftanın fırsat ürünleri (18-22)

18 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.