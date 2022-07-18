Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Faili meçhul cinayet kalmadı

Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet olaylarında son teknoloji ve yöntemleri kullanırken delilden suçluya giderek önemli bir başarı yakaladı. İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin desteğiyle olay yerine girdiğinde; santim santim araştırarak, sonuca götürmeyecek dedikleri eşyayı bile alıp kullanıyor. Sadece parmak izinin peşinde olmuyorlar. Yüzlerce saatlik güvenlik kameralarını saniye saniye inceliyor, olay yerinde olmayacağını düşündükleri ayrıntıların bile delil olarak ele alıyorlar. Eşkal belirleme, tükürükten, saç telinden, ayakkabı izinden, minicik bir doku parçasından veriye ulaşma ile failler daha kısa sürede yakalanırken cinayete kurban giden kişinin ailesinin acısını bir nebze de olsun gidermiş oldular.

177 yaşındaki Türk Polis Teşkilatı, şanlı tarihine önemli bir başarıyı daha ekledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında İstanbul'da 296, Ankara'da 92, İzmir'de 92, Adana'da 82, Gaziantep'te 54, Bursa'da 51, Diyarbakır'da 50 başta olmak üzere illerde meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatılarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı ve geriye faili meçhul cinayet bırakmamış oldu. Ayrıca Merkez Asayiş Şube Müdürlüğünün talimatıyla oluşturulan özel ekipler, 143 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK



Asayiş Daire Başkanlığı Merkez Asayiş Şube Müdürü Fatih Sevgen, birimlerin elde ettiği başarıyı SABAH ile paylaştı. Sevgen, "81 İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında meydana gelen bin 487 kasten öldürme olayının tamamı aydınlattı. Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılarak kasten öldürme olayının tamamı çözülmüş oldu. Türkiye'de genelinde meydana gelen bin 487 cinayet olayında 3 bin 820 şüpheli yakalanırken bunlardan 2 bin 167'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda 473 tabanca, 176 tüfek, 401 kesici delici alet az sayıda da olsa keser, satır, şişe, demir-tahta sopa olmak üzere silah olarak kullanılan suç aletlerine el konuldu" dedi.

Soruşturmalarda görevli uzman personelin daha donanımlı ve verimli hale gelmesi için eğitimlerin aralıksız devam ettiğini aktaran Sevgen, cinayetlerin çözülmesi noktasında teknolojiyi de takip ettiklerini aktardı. Sevgen, "Hizmet içi eğitim ve yeni teknolojik gelişmeler hakkında personel ile alışverişte bulunuyoruz. Ayrıca soruşturmalarda kullanılan yüz tanıma programları ile cesetlerin kimliğini ya da şüphelilerin kimliklerini tespit ediyoruz. Asayiş Daire Başkanlığı ve diğer Daire Başkanlıkları ile birlikte yeni teknoloji ile hazırlanan yazılım programları soruşturmalarda kullanılmak üzere personelin kullanımına sunduk. Cinayet Şube Müdürlüğü'nde çalışan uzaman personel iller de işlenen cinayetlerin takibini sürekli olarak yapıyor. Merkez Asayiş Şube Müdürü olarak 81 il Asayiş Şube Müdürleri ile önemli konularda görüş alışverişi yapıyoruz. Ayrıca destek istemeleri durumunda burada bulunan uzman ekip gönderilip cinayet olayının kısa sürede çözülmesine katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZEL EKİPLER 143 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTI



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi, balistik ve biyolojik bulgular entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte cinayet konuların aydınlatılması noktasında katkı sunduğunu ifade eden Sevgen, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi entegrasyonu sayesinde birçok cinayetin aydınlatılmasında bizlere katkı sundu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Asayiş Daire Başkanlığı olarak 81 ilde Cinayet Büro Amirliği içerisinde özel ekip kurulması yönünde yazı gönderdik. Toplum hafızasında yer edilmiş faili meçhul cinayetler raftan tek tek indirildi. Özel ekibin başarısı burada bir kez daha ortaya çıktı ve son 4 yılda zaman aşımına uğramak üzere olan birçok dosya ele alındı. Sonuç olarak 143 faili meçhul olayı aydınlatıldı 509 şüpheli yakalandı. Bunlardan 258 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi."

ÖMER ÇETİN