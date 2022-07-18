Benzine 96 kuruş indirim yapıldı
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 96 kuruş indirim yapıldı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Temmuz 2022 16:17
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 96 kuruş indirim yapıldı.
Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız