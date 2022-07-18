Ekonomide yoğun hafta: Gözler perşembe günkü faiz kararında

Ekonomi gündemi yeni haftada oldukça yoğun. Gözler perşembe günü Merkez Bankası'nda olacak.

Para Politikası Kurulu politika faizini açıklayacak. Banka son altı kararında faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Ekonomistlerin beklentisi bir kez daha faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.

Ücretli çalışan sayısı arttı

Haftanın ilk gününde iki önemli veri ise netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Bütçe bu ay 31 milyar 59 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı, 14 milyon 299 bin 713 kişiye yükseldi.

Piyasalar tüketici güven endeksini ve konut satışlarını takip edecek

TÜİK bu hafta 3 önemli veriyi daha açıklayacak.

Haziran ayı konut satış istatistikleri belli olacak. Bir önceki ayda konut satışları yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi de bu hafta netleşecek veriler arasında. Endeks haziran ayında 63,4 olarak gerçekleşti.

Haftanın son gününde ise 1'inci çeyrek hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ve haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket verileri belli olacak.