40 akademisyenin işten çıkarıldığı iddia edildi, intihar mesajı endişe yarattı

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre; Trabzon'un Yomra ilçesinde 2010 yılında kurulan Avrasya Üniversitesi, açıldığı günden itibaren birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Haksız mülk tahsisi iddialarıyla Yomra Belediyesi ile mahkemelik olan Avrasya Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararı ile işe geri iade edilen bir akademisyeni tekrar işten çıkartarak yargı kararını tanımamış, pandemi sürecinde de akademisyenleri ücretsiz izne çıkarmasıyla tepki toplamıştı.

Üniversite bu kez de Kurban Bayramı arifesinde 40'a yakın akademisyeni işten çıkardığı iddiasıyla gündeme geldi. İşten çıkarılan ve işten çıkarılma endişesi taşıyan akademisyenler, üniversitelerle ilgili sosyal medya hesaplarına destek mesajları göndererek yardım çağrısında bulundu.

"ÜLKE BİR KADIN AKADEMİSYENİ KAYBETMEK ÜZERE"

Üniversitede halen görev yaptığını ifade eden bir kişinin intihar mesajı ise endişe yarattı. İsminin duyulduğu an kovulacağını bu yüzden CİMER'e bile şikayet edemediğini yazan, akademisyen olduğu iddia eden kişi, "Son bir haftada yaklaşık 40 akademisyen arkadaş işten çıkartıldı. Devlette akademisyen maaşı 15 binden başlarken, Avrasya Üniversitesi bize 6400 TL ödemektedir. Çok mağdur durumdayız. Büyük bir mobbing var. Cimer'e bile şikayet edemiyorum, ismim duyulduğu an kovacakları için. Yakın zamanda intihar etmeyi düşünüyorum. Ülke bir kadın akademisyen kaybetmek üzere, bütün yetkililer hakkını helal etsin. İsmim duyulmasın lütfen, bu durum beni direk intihara götürür. Lütfen paylaşır mısınız?" mesajını paylaşarak destek istedi. Bu mesaj sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı.

"DEVLET KURUMUNDAN AZ ÜCRET VERİLEMEZ!"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 15 Nisan 2020'de yapılan değişiklikle birlikte, vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemeyeceğini belirtti.

"YÖK'ÜN OLAYA DERHAL MÜDAHALE ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

YÖK kanununda yapılan ücret düzenlemesine rağmen, Avrasya Üniversitesi yönetiminin devlet üniversitelerinin yarı fiyatına öğretim elemanı çalıştırdığını ifade eden Yıldırım, "Bu üniversite, herhangi bir bildirim yapmadan akademisyenleri işten çıkartmıştır. İşten çıkartılan akademisyenlerden birinin intihar edeceğini söylemesi ise olayın vahametini ortaya koymaktadır. Mağduriyetlerin daha da derinleşmemesi ve acı olayların yaşanmaması için YÖK'ün olaya derhal müdahale etmesi gerekmektedir" dedi.

YÖK'e çağrıda bulunan Yıldırım, "Özel üniversitelerin keyfi işten çıkarmalarına, kanuna rağmen öğretim elemanlarını kölelik ücretlerine mahkum etmelerine, YÖK'ün bir an evvel müdahale etmesi ve gerekli cezai yaptırımları uygulamaya sokması gerekmektedir. Avrasya Üniversitesinden yükselen çığlığı YÖK'ün geç olmadan duyması gerek!" ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER BÜTÜNLEME SINAVLARINA GİREMEYECEK

Görevlerine son verilen öğretim görevlilerinin 18-22 Temmuz tarihlerinde bütünleme sınavları olduğu ve öğrencilerinin bu sınavlara giremeyeceği öğrenildi.