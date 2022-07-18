20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başladı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Temmuz 2022 11:05
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim işlemeye başladı.
Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.
Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.
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