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Peribacasından karakol kendine hayran bırakıyor

Nevşehir'de; doğal yapının bozulmaması için bazı peri bacaları restoran ve butik otel olarak kullanılırken, bazı peri bacaları da jandarma karakolu olarak kullanılıyor. Türkiye'nin en küçük karakollarında görev yapan Astsubay Ekmekçi; "Peri karakolun kendisi çok küçük, etkisi çok büyük" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 13:25
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Peribacasından karakol kendine hayran bırakıyor

Kapadokya bölgesinde 3 peri bacası jandarma karakolu olarak kullanılıyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve-Paşabağı ören yeri ve Uçhisar Kasabası Cevizlibağ bölgesinde jandarma karakolları peri bacalarının içinde hizmet veriyor. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında da serin olan peri bacalarının karakol olarak kullanılması bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dış görünüşleri itibariyle peribacası olan yapıların içerisi Jandarma Asayiş Uygulama noktası olarak hizmet veriyor. Peribacaları ile kaplı vadileri gezen turistler, karşılarında jandarma uygulama noktalarını görünce ilk önce şaşırıyor, daha sonra içerisini gezerek jandarma personelinden bilgi alıyor. Zelve- Paşabağları ören yerini gezmeye gelen Zöhre Schneider yaptığı açıklamada; "Almanya'dan geldik. Kapadokya bölgesini geziyoruz. Buralar çok hoşumuza gitti. Vadileri gezerken bu peribacasını gördük. Kapıda jandarma görünce girdik baktık. Bölgede acil yardıma ihtiyacı olan birisine anında yardım yapılabiliyor. Çok güzel düşünülmüş" şeklinde konuştu. Bölgeyi gezerken jandarma asayiş noktasını gördüklerini ve ilgilerini çektiğini söyleyen Suzan Güngör de; "İyi bir fikir olmuş. Böyle bir şeyi burada görmeyi beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Kendimizi daha da güvende hissettik" ifadelerini kullandı.

Perikolu gören turistler önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çekiniyor

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Salih Ekmekçi; "Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı olarak Kapadokya bölgesinde bulunan ve halk arasında 'Perikol' olarak bilinen dünyanın en küçük Jandarma asayiş kontrol noktasının önünde bulunmaktayız. Bu bölgedeki faaliyetimizin amacı, bölgede bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin asayiş yönünden kendilerini daha iyi hissetmeleri, bölgede yaşanan asayiş olaylarına anlık ve daha hızlı müdahale etmek amacıyla 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz" dedi. Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunun altını çizen Astsubay Ekmekçi; "Bölgede böyle bir hizmetin ve yapının olduğu bilinmiyor. Burayı görünce çok yüksek ilgi gösteriyorlar. Özellikle jandarma olduğunu fark ettikleri anda çok ilgilerini çekiyor. Karakolun içerisini de girip gezebiliyorlar. Ziyaret eden misafirlerimiz hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyorlar. Ayrıca vatandaşlar burada jandarmayı görünce kendilerini daha da güvende hissediyor. Burası çok küçük görünen ama etkisi çok büyük olan halk dilinde perikol, bizim deyimizle jandarma asayiş noktamız" dedi.

Kapadokya bölgesinde bulunan bir başka Perikol da Uçhisar Kasabası Cevizlibağ mevkiinde bulunuyor. İki kattan oluşan Perikol, burada da yerli ve yabancı misafirlerin ilgisi çekiyor. Tamamen doğal yapı içerisinde bulunan Jandarma Asayiş Noktası, bölgede etkin olarak faaliyette bulunuyor. Uzaktan peribacası olarak gören vatandaşlar yaklaştıklarında içerisinin karakol olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Perikolun içini gezen vatandaşlar; "Kapadokya bölgesini ailece gezmeye geldik. Kapadokya bölgesinde böyle bir asayiş kontrol noktasının olması bizleri çok memnun etti. Dünyadaki tüm insanların burayı gelip görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Gezilmeye, görülmeye değer yerler. Özellikle jandarmamızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Kapadokya bölgesini gezmek için Sivas'tan gelen bir vatandaş da; "Kapadokya bölgesindeki bir asayiş karakolundayız. Bu bölgeye gelen misafirlerin asayişi sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bölgeyi gezen insanlara güven veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri için buradayız"

Cevizlibağ Asayiş Uygulama Noktasında görevli Astsubay Yüksel Uslu ise; "Burası Göreme Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Cevizlibağ asayiş noktası. Bölgemizde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyareti olduğu için bu bölgede gerekli emniyet tedbirleri almak için görev yapmaktayız. Bu bölgede turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri açısından buradayız. Bölgeye gelen misafirlerimiz içeriye girerek ziyaret ettiklerinde Peribacasından karakol görünce çok şaşırıyorlar. Burası Türkiye'nin en küçük karakollarından bir tanesi. Burası halk dilinde perikol olarak adlandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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