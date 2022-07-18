Nüfus 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 14:33
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı.
İstanbul'a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaştı.
Tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandı.
Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız