Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 17:06
Alınan bilgiye göre, Elmasırtı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı ile vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki ceviz ağaçları zarar gördü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız