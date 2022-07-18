Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 19:10
M.A. (40) idaresindeki 46 ACR 257 plakalı otomobil Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge Kavşağı mevkisinde H.C. (45) yönetimindeki 23 EG 239 plakalı tırla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız