Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı
Bursa Valiliği, hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgarda orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 20:57
Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 21.07.2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli olacağı (40-60 km/s) tahmin edilmektedir. Mevcut sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara karşı daha duyarlı, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız