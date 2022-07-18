Kocaeli'de parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'ndeki bir parkta E.Ö. ve oğlu T.Ö. yoldan geçen araç içerisindeki kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından E.Ö. Fatih Devlet Hastanesi'ne, oğlu T.Ö. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.