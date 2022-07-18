İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partisinin gençlik kolları ve genel merkez personelince doğum günü sürprizi yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 22:01
İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener'in makam odasında görüşme yaptığı sırada partisinin gençlik kolları ve genel merkez personeli, odaya doğum günü şarkısı söyleyerek girdi.
Üzerinde İYİ Partinin amblemi ve "Başbakan Meral Akşener" yazısı bulunan pasta ile çiçekler getiren partiler, Akşener'in doğum gününü kutladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız