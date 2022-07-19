Kamudan bilgi almak için 2 milyon başvuru

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre;

Bu başvuruların yüzde 81,11'ine karşılık gelen 1 milyon 627 bin 634'üne olumlu yanıt verildi. 221 bin 43 başvuru reddedildi. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun TBMM'ye gönderilen raporuna göre, toplam başvurulardan 150 bin 256'sına kısmen olumlu, kısmen de olumsuz yanıt verildi. Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvuruların sayısı ise 7 bin 675 oldu. Başvurusu reddedilenlerden bin 306'sı yargıya itiraz etti. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 2021 yılında yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 1,80 oranında azaldı.

Valiliklere 903 bin başvuru yapıldı

2021 yılında 81 il valiliğine 903 bin 793 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Valiliklerde 685 bin 874 başvuru olumlu cevaplanarak bilgi ve belge erişimine sağlandı. Yüksek Öğretim Kurulu 233 bin 233 ile en fazla bilgi edinme başvurusu yapılan ikinci kurum oldu, 181 bin 983 başvuru olumlu sonuçlandı. Bakanlıklar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı başı çekerken 145 bin 845 başvuru gerçekleşti, Sağlık Bakanlığı'na ise 133 bin 181 bilgi edinme başvurusu geldi. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı'na 19 bin 845, Adalet Bakanlığı'na 101 bin 578, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bin 888, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 38 bin 557, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'na 87 bin 894, Dışişleri Bakanlığı'na 23 bin 283, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 13 bin 268, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 6 bin 775, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 69 bin 333, İçişleri Bakanlığı'na 105 bin 112, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 38 bin 284, Milli Eğitim Bakanlığı'na 41 bin 272, Milli Savunma Bakanlığı'na 24 bin 569, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 5 bin 562, Ticaret Bakanlığı'na 10 bin 416, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 10 bin 424 başvuru yapıldı. TBMM'ye yapılan bilgi edinme başvurusu ise 248 olarak gerçekleşti.