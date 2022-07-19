AK Parti, CHP'li belediyelerin performansını ölçecek

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırarak sahaya inen AK Parti, CHP'li büyükşehir belediyelerinin performansını ölçmek için harekete geçiyor. Bu kapsamdaki yapılacak çalışmaların ilki 25 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, AK Parti Genel Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenlemişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, seçilmelerinin dördüncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmak yerine, 'mazeret ve acziyet deklarasyonları' yayınladıklarını öne sürmüştü.

Bu çerçevede Ankara'da yapılan genel toplantının ardından AK Parti, CHP'li 11 büyükşehir belediye ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek. AK Parti kurmayları, İzmir'e giderek 2019 yerel seçimler öncesinde mevcuttaki belediye başkanının neleri vaat ettiğini ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiği konusunda değerlendirmeler yapacak. Ayrıca, belediyelere bugüne kadar vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve hangi adımların atıldığına da bakılacak. Daha sonra hazırlanan rapor, kamuoyuna sunulacak.

Söz konusu değerlendirme toplantılarına İzmir'den sonra Ankara ve Adana'da devam edilecek. AK Parti kurmayları, "Ankara'da geçtiğimiz günlerde genel bir toplantı yapmıştık. Şimdi bu toplantılara ilk olarak İzmir'de başlayacağız. Bu zamana kadar CHP'li belediyelerin vaatlerinin ne kadarını hayata geçirdiğini ne kadarını geçirmediğini ortaya koyacağız. Kamuoyuna açıklayacağız. Ama şunu da görüyoruz ki seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Daha taş üstüne taş koymadılar. Bunu da halkımız görecektir. Yaptığımız çalışmayla verdikleri sözleri tutup tutmadığı anlaşılacaktır. Çalışmanın sonucunu vatandaşın takdirine bırakacağız" ifadelerini kullandı.

EBRU KARATOSUN | ANKARA