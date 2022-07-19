Dolar yılın yeni zirvesinde: 17,58 TL
Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dolar/TL'de yılın yeni zirvesi test edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 16:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,4870
|17,4880
|17,5790
|17,5800
|Avro
|17,7590
|17,7600
|18,0120
|18,0130
|Sterlin
|20,9850
|21,0770
|21,1430
|21,2350
|İsviçre Frangı
|17,9260
|17,9960
|18,1830
|18,2530
|ANKARA
|
|
|
|
|ABD Doları
|17,4570
|17,5070
|17,5490
|17,5990
|Avro
|17,7190
|17,7790
|17,9720
|18,0320
|Sterlin
|20,9250
|21,1250
|21,0830
|21,2830