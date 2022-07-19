AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

Kosova İliria Kraliyet Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Hukuk diploması alan başvurucu; YÖK tarafından tanınan bu üniversiteden aldığı diplomaya denklik verilmemesi gerekçesiyle eğitim ve mülkiyet hakkının, ayrıca bu işleme karşı açtığı davada istinaf mahkemesi üyelerine talimat verildiği iddiasıyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede;

1- Her geçen gün değişen ve karmaşık hale gelen yükseköğretim sistemine dair mevzuatın çoğaldığı, bu sebeple hakimlerin değişen mevzuatı takip etmeleri, ilgili olduğu meseleleri ilişkin ülkemizde ve Dünyadaki gelişmeleri izlemek amacıyla konunun uzmanlarıyla şeffaf bir şekilde bir araya gelmelerinin görgü ve bilgilerin artırma çabalarının bir parçası olduğu, istinaf mahkemesi üyeleriyle YÖK yetkililerinin bir araya gelmesinin adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmesinin kabul edilemez olduğu,

2- Eğitim hakkının ihlali yönünden ise; başvurucunun pasaport belgelerine göre yurt dışında yalnızca 69 gün kaldığı, hukuk eğitiminde her ne kadar gerek ülkemizde gerekse yurt dışında devam zorunluluğu aranmaması gibi bir takım ilkesel kararlar alınmış olsa bile hukuk eğitiminin niteliği, sahte ve niteliksiz diplomaların önüne geçmek amacıyla bu konuda yetkili olan YÖK tarafından anılan başvuruya diploma denkliği verilmemesi yönündeki kararın Anayasaya aykırılık teşkil etmediğine,

Karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

