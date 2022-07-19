Aile Bakanlığı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

17.05.2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8, 11 ve 22 inci maddeleri kapsamında 2022 yılı atama ve yer değiştirme başvuruları 18.04.2022 - 29.04.2022 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi üzerinden alınmış olup, genel atama dönemine ilişkin süreç, Bakanlığımız Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre devam etmektedir.

İlan edilen yer değiştirme sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, ilan süresi içerisinde talebinden vazgeçen veya itiraz üzerine yeniden yapılacak değerlendirme sonucuna değişkenlik gösterebilecektir.

Anılan Yönetmeliğin "Yer Değiştirmenin İptali" başlıklı 25 inci Maddesinin 2 inci fıkrası gereği görev yerleri değiştirilen personelin atama işlemi iptal edilmeyeceğinden, ilan süreci içinde talebinden vazgeçmek isteyen personelin diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermemeleri için 27.07.2021 tarihine kadar taleplerinden vazgeçmeleri gerekmektedir.

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