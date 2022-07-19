Ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı

Başakşehir Bahçeşehir'de bir kadının Gölet'teki ördekleri çantasına koyarak götürdüğü yönünde sosyal medyada yayılan görüntüler gündemde yer bulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla konunun aslı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personel ile görüşen polis ekipleri ördeklerin Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri isimli kadına ait olduğunu belirledi. Ördekleri Gölet'e bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine genç kadının ördekleri yanına alarak parktan ayrıldığı öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan tepki alan Zeynep El Zuheyri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi"

3 ay önce Ramazan ayında Eminönü'nden ördekleri aldıklarını ifade eden Zeynep El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı" dedi.

"Komşular rahatsız oldular"

Ördekleri neden bıraktıklarını söyleyen Zeynep El Zuheyri, "Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" diye konuştu.