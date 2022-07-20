Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama

Sağlık Bakanlığı ekiplerince köy ve çevresindeki su kaynaklarından numune alınırken, İl Özel İdaresi personeli de köye su sağlayan depoda temizlik ve klorlama çalışması yaptı.

Ayrıca su deposundan şebeke ile köye giden su kesildi, köy sakinlerine İl Özel İdaresi ekiplerince su dağıtıldı.

Vali Kılıç, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "Zehirlenmenin nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuç çıkması." diye konuştu.

Bir süre önce bölgede etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınlarının köyün içme suyuna sızma ihtimali üzerinde durulduğunu dile getiren Kılıç, "Ama tam olarak netleşmedi." dedi.

Kılıç, hastaneye başvuran kişi sayısının arttığını aktararak, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var. Taburcu edilenler de var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında." ifadesini kullandı.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller de Kurban Bayramı'ndan sonra bazı kişilerin kusma, ishal ve bulantı şikayetleri yaşadığını anlatarak, yetkililerin sudan numune aldığını ve depoda temizlik çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Oğlunun tedavisi devam eden İbrahim Arslan ise karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Daha sonra ishale döndü, kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı." şeklinde konuştu.

Arslan, çocuğunun rahatsızlığının neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

Ankara Üniversitesinden Bolu'da içme suyundan etkilenen çocuklara ilişkin açıklama

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve tedavi için Cebeci Hastanesi'ne nakledilen çocukların sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hastanın izlendiğini bildiren Kendirli, şunları kaydetti:

"İlk hastayı 16 Temmuz 2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi'nde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."